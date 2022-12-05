Meclis üyeleri Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde yarın saat 14.00’de biraraya gelerek gündemdeki konuları görüşecek.

Başkan ve Meclis üyeleri tarafından gündem dışı konuşmalarla başlayacak olan toplantıda ilk olarak Karacaköy Muhtarlığı’nın nın talebi değerlendirilecek. Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için yer tahsisinin ele alınacağı toplantıda Yavruturna Mahallesi 215 ada 1, 19, 20 numaralı parsellerde satın alma; Yol süpürme ve Çöp Toplama Aracının T cetveline eklenmesi; Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ortak Hizmet Projesi yapmak üzere Belediye Başkanına Yetki verilmesi; 5 Adet İmar Plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna Havalesi; Gülabibey Mahallesi, 630 ada 79 parsel için İmar Planı değişikliği talebi; Çöplü ve Ulukavak Mahallesi, G33C19C3A ve G33C19C4B Paftaları dahilinde İmar Planı değişikliği talebi ile Belediye’nin 2023 yılında uygulayacağı Gelir Tarifesi ele alınacak.

(Haber Merkezi)

