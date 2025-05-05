Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde yarın saat 14.00’de düzenlenecek olan toplantıda ağırlıklı olarak yine imar maddeleri görüşülecek.

Gündeme geçilmeden önce gündem dışı konuşmaların olacağı toplantıda 2024 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve 2024 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabı Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilecek.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne kadro ihdasının görüşüleceği toplantıda Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü ve Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığı İle Ortak Hizmet Projesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi İle Ortak Hizmet Projesi yapılması da ele alınacak.

Belediye Meclisi’nin 7 Nisan 2025 tarih ve 57 sayılı kararına yapılan itirazın görüşüleceği toplantıda 4 imar planı değişikliği İmar Komisyonu’na havale edilecek. Ayrıca Çoraklık Mahallesi 86 No’lu kadastro paftası dahilinde kalan 5,80 hektarlık alana ve Gülabibey Mahallesi 31, 32, 44 No’lu kadastro paftaları dahilinde Kalan 12 hektarlık alana yönelik imar planı değişiklik teklifi de ele alınacak.

Toplantıda ayrıca trampa için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a yetki verilmesi maddesi de yer alacak.

Editör: KEMAL YOLYAPAR