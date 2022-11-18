Bilindiği gibi Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi ve İlçe belediyelerinin üyesi olduğu Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin kurulacağı açıklanmış ve birliğin kuruluşu da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve Resmi Gazete’de yayınlanması ile resmiyet kazanmıştı.

Çorum Belediye Meclisi de bugün saat 10.00’da olağanüstü bir toplantı yaparak Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği’ne Belediye adına üye seçimini gerçekleştirecek.

Kurulan birlik tüm ilçe ve köyleri kapsayacak şekilde Çorum Merkez, İskilip, Osmancık ve Sungurlu’da kısırlaştırma merkezleri kurarak sokak hayvanlarını kısırlaştıracak, hastalıklı hayvanların bakım ve tedavisini üstlenecek.

(Volkan SINAYUÇ)

