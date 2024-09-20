Şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli mahallelerinde yer alan parklarda hummalı bir çalışma başlattı. Çocukların ve vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 33 parkta hem kauçuk zeminlerde hem de kullanım ömrünü tamamlayan oyun gruplarında yenileme yapıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, “Şehrimizin farklı mahallelerinde yer alan 33 parkımızda çalışmalar başlattık. Parklarımızda eskiyen güvenlik problemi oluşturan oyun gruplarımızın tamamını değiştiriyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın oyun oynarken rahat edebilmeleri adına oyun grupları çevresinde yer alan kauçuk zeminleri de yeniliyoruz. Çocuklarımız daha sağlıklı ve güzel ortamlarda oynayabilecek, aileleri ve arkadaşlarıyla eğlenebilecek” ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS