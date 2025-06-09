Çorumlu pehlivanlardan Bekir Eryücel, 664’üncüsü bu yıl 30 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Güreşlerine başpehlivan kategorisinde katılabilmek için önemli bir avantaj yakaladı.

Bu yıl, ilave olarak 8 başpehlivan daha Kırkpınar’a katılma hakkı kazanacak. Kırkpınar’a ilave olarak katılacak pehlivanlar puanlarına göre belli olacak. Çorumlu güreşçi Bekir Eryücel, güncel puan tablosunda 4 puanla 7.sırada yer alıyor.

Kırkpınar’a katılacak ilave 8 başpehlivan, önümüzdeki günlerde güncellenecek puan durumuna göre belli olacak.

Bekir Eryücel, Mayıs ayının son haftasında Antalya-Kaş’ta düzenlenen Yağlı Güreşlerde, başpehlivanlık final müsabakasında, Kırkpınar şampiyonlarından İsmail Balaban’a yenilerek ikinci olmuştu.

Çorumlu güreşçilerden Ünal Karaman ve Mustafa Doğan Özkaya da Kırkpınar’da baş kategorisinde yer alıyor.