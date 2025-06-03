TÜİK’in Mayıs ayı enflasyonunu %1.53, yıllık bazda ise %35.41 olarak açıkladığını belirten Taşkın, Kurban Bayramı öncesinde memur ve memur emeklilerinin mutlu olmadığını, bayram sofralarının yokluk içinde olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı enflasyon oranı aylık bazda %3.66, yıllık %71.23, İstanbul Ticaret Odasının açıkladığı aylık oran ise %2.83 iken TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının %1.53 olması, TÜİK’in resmi verileri üzerinden memur ve memur emeklilerinin ekmeğinin bir kısmının elinden alınması anlamına geliyor. Zira TÜFE ne kadar düşük belirlenirse memurun ve memur emeklilerinin ücretlerine yapılacak zam da o kadar düşük belirlenmektedir. Dört kişilik bir ailenin 2025 yılı açlık sınırı 25.092 TL oldu. Yoksulluk sınırı ise 81.734 TL. Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 32.463’e çıktı. Bunlar birlikte değerlendirildiğinde TÜİK kanalıyla memurun ve memur emeklilerinin yoksullaştırıldığı açıkça görülmektedir.

Ekonomi yönetimi geçim sıkıntısını görmemekte ısrarcı!

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammını TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları belirliyor. TÜİK’in enflasyon hesabını anlamakta zorlanıyoruz. TÜİK’in enflasyon hesabı zengini daha zengin yaparken yoksulu daha da fakirleştiriyor. Bugün kamuda çalışan memurun yoksulluk sınırının altında yani insanca yaşayabileceği ücretin altında bir ücretle çalışıyor olmasından sorumlu olan ekonomi yönetimi ne yazık ki memurun ve memur emeklisinin içinde bulunduğu geçim sıkıntısını görmemekte ısrarcı. Kamu çalışanları ve emekliler bayram heyecanı yaşaması gerekirken geçim sıkıntısının telaşı içinde. Geçim sıkıntısı bayram öncesinde kendisini hissettiriyor.

İnsanca yaşanabilecek ücret verilmelidir.

Memur ve memur emeklilerine insanca yaşayabilecekleri ücret verilmelidir. Bunun için yapılması gerekenlerde bellidir: Vergi dilimi yükseltilmelidir. Vergi oranı %15’te sabitlenmeli, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmak suretiyle vergide adalet sağlanmalıdır. Enflasyon farkları her ay maaşa yansıtılmalı, beklenen enflasyona göre değil gerçekleşen enflasyona göre maaş zammı yapılmalıdır. Seyyanen zam kök maaşa yansıtılmalıdır. Refah payı kalıcı olacak şekilde yapılmalı ve yoksulluk sınırının üstünde emekliliğe yansıyan tek kalem maaş verilmelidir.”

Editör: Haber Merkezi