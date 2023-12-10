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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2016 yılından itibaren Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarına katılan ve 7 yıl sonra ilk defa Kayseri’deki kışlasına dönen 1’inci Komando Tugayı'nı ziyaret ederek, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kahraman Mehmetçiklere “Yuvanıza hoş geldiniz” diyen Orgeneral Bayraktaroğlu, “Kara Kuvvetleri Komutanlığının stratejik ihtiyatı olarak önemli görevleri başarıyla yerine getiren 1’inci Komando Tugayı, 2016 yılından itibaren sınır ötesi harekâtta Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekât bölgelerinde büyük başarılar elde etmiştir. Bu nedenle sizlerin başarısını kutluyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.