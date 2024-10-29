Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplam 2.390 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bu personeller Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek. Başvurular, belirlenen tarihlerde adaylar tarafından Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığıyla yapılabilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım süreci hangi tarihlerde ve nasıl gerçekleşecek? İşte 2.390 kişilik personel alımı için başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detaylar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2.390 SÖZLEŞMELİ BAKIM PERSONEL ALIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere; kadın ve erkek 2.390 çocuk, engelli ve yaşlı bakıcısı alımı yapıyor.

2.390 SÖZLEŞMELİ BAKIM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Adaylar başvurularını 15.10.2024 - 30.10.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

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2.390 SÖZLEŞMELİ BAKIM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.