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Ankara'nın mozaik nüfus yapısında Çorumluların payı büyük! Ankara nüfusunun büyük bir bölümünü Çorumlular oluşturuyor.

Çorum’da ise ikincil nüfusun büyük bir kısmını Amasyalılar oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin farklı şehirlerindeki ikincil nüfus gruplarını belirlemek için yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Bu sonuçlara göre, Ankara, Yozgat, Tokat, Sivas ve Amasya gibi illerde yaşayan ikincil nüfus grupları belirgin bir şekilde ortaya çıktı.

ANKARA'DA ÇORUMLULAR ÖNE ÇIKIYOR

TÜİK tarafından açıklanan sonuçlara göre, Ankara ilinde ikincil nüfus grubunu büyük ölçüde Çorumlu vatandaşlar oluşturuyor. Bu sonuçlar, Çorumluların Ankara'da ikincil nüfusun önemli bir parçasını temsil ettiğini gösteriyor. Başkent Ankara'da yaşayanlar arasında Çorumluların nüfusu oldukça belirgin.

Çorum ilinde ise ikincil nüfusun büyük bir kısmını Amasyalılar oluşturuyor.