www.corumhaber.net sitemizde yer verdiğimiz “Kaldırım işgaline sıkı denetim” başlıklı haber sonrası bazı vatandaşlar Başkan Aşgın’dan taleplerini dile getirdi. Yapılan bu denetimlerin yerinde olduğuna vurgu yapan Yahya G.isimli bir vatandaş Başkan Aşgın’dan da bir talebi oldu. Kaldırım işgalinin yanı sıra bazı dükkan sahiplerinin dükkan önlerine araç park yapılmasını da engellediğini ifade eden vatandaş “Bu denetimleri çok önemsiyorum. Buradan başkanımıza da sesleniyorum. Sayın başkanım lütfen dükkanlarının önlerini babalarının malı zannedip duba koyarak park yapmayı engelleyen esnaflara da çözüm bulun ” diyerek talepte bulundu.

Editör: Haber Merkezi