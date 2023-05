Pazar günü sahasında Düzcespor’u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşan Çorum FK’da maç öncesi Başkan Oğuzhan Yalçın’ın yaptığı motivasyon konuşması izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Soyunma odasında futbolculara seslenen Başkan Yalçın, hikayenin 18 Mayıs tarihinde başladığını söyledi. 18 Mayıs’ta kulübü kaptan Murat Yıldırım ile devir aldıkları zaman hiçbir şeylerinin olmadığını ifade eden Yalçın, “Kulübü devir aldıktan 2 gün sonra yani ayın 20’sinde maaş ödemelerimiz vardı. İnanın cebimizde bu maaşı ödeyecek paramız yoktu. Murat kardeşimle önümüze 3 şey koyduk. Hak, hukuk ve adalet. Bu 3 şeyden vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz dedik. 20’sinde maaşları ödeyelim daha sonra yolumuza bakarız dedik. O 20’i geçtik, daha sonraki 20’leri de geçtik. Allah nasip etti bunu başardık. Tesadüfmüdür ki, son maçımız da ayın 20’sine denk geldi. Size şunu söyleyeceğim. Bugün gömleği giydik, şimdi düğmeleri ilikleme zamanı geldi. İnanın bu savaş içinde mücadele etmediğim hiçbir Allah’ın kulu kalmadı. Bugün o mücadeleye yine devam ediyorum. En üst makamlarda, en üst seviyelerdeki insanlarla mücadele ediyorum. Size ben daha öncede söyledim. Bu takım şampiyon olacak dedim. Size yemin ediyorum bu takımın şampiyonluğu için nelerden vazgeçmem gerekiyorsa geçmezsen namerdim. Bu takım benim için ailemin içindeki oğlum, kızımdan daha önde. Benim birinci evladım. Herşeyi yapmaya, her türlü cezanın altına girmeye razıyım. Ama bir günden bir güne namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Teşvik, şike, başka takıma başka bir şekilde bir yaklaşım yaptıysam Allah benim o 2 çocuğumun boğazından geçirmesin. Sizden bir şey istiyorum. Bu memlekette 56 yıldır 1.Lig’de maç izlemedi bu insanlar. Burası benim memleketim. Ben burada doğdum. Bana bu gururu yaşatın. Ben size her zaman her şekilde ağabeylik yaptım, kardeşlik yaptım. Şerefim namusum üzerine yemin ediyorum her zamanda yapacağım. Bugün bütün Türkiye’ye gösterin. Biz bugün burada sevinelim. Bugün burada bu işin yüzde 80 bittiğini çıkın herkese gösterin. Allah yardımcınız olsun” dedi. (Rıfat KARA)