Alınan bilgiye göre Sungurlu eşrafından merhum Hüseyin Gazi Şahiner’in oğlu, belediyeden emekli Bedirhan Şahiner ve mobilyacı Ali Şahiner’in abisi, Şahin Şahiner ve Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in amcaları olan emekli Tapu Müdürü Arslan Şahiner hayatını kaybetti.

Arslan Şahiner’in cenazesi yarın (10 Mayıs) İzmir’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra sevenleri tarafından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)