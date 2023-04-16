Alınan bilgiye göre, Çorum Mecitözü ilçesi eski cezaevi karşısında bulunan boş arazide başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İsminin Mustafa Ekercan (35) olduğu tespit edilen kişinin sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Ekercan’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

(Tugay GÖKTÜRK)