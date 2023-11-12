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Olay Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre yakınlarının bir süredir haber alamadığı E.S.(25), Çatalhavuz 4. Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde bulunan ofiste başından silahla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi devam eden genç, yoğunbakımda tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.