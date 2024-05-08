Yerel basının sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Vali Zülkif Dağlı, basın mensuplarının da kamu görevi gördüğünün altını çizerek, resmi kurum ve kuruluşların ellerinden geldiğince basının işini kolaylaştırmak, varsa engelleri ortadan kaldırmak için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Çorum yerel basınının kaliteli, seviyeli bir yayıncılık anlayışı olduğundan bahseden Vali Zülkif Dağlı, nazik ziyaretlerinden dolayı Dernek Başkanı Erkan Karaca ve yönetimine teşekkür etti.

Başkan Karaca ise sıcak ilgisi ve konukseverliği nedeniyle Vali Dağlı’ya teşekkür etti. Ziyarette Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca’ya; Yönetim Kurulu Üyeleri; Kubilay Olcan, Satılmış İnaç, Merve Kayış, Denetleme Kurulu Üyesi Güngör Atak, dernek üyeleri; Ömer Doğan, Ahmet Temelci ve Bulut Demir de eşlik etti.

Editör: HABER MERKEZİ