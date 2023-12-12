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Çorum’da yeni kurulan Çorum Basın Derneği, ilk genel kurulunu yaparak yönetimini belirledi. Genel Kurulun Divan Başkanlığını Haberci19 İmtiyaz Sahibi Cuma Şahin yaparken, katip üyelikleri de Leblebi TV Yazı İşleri Müdürü Ahmet Temelci ve Yayla Haber Muhabiri Merve Kayış üstlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap cetveli oylandı. Oy birliğiyle kabul edilen maddelerin ardından tahmini bütçe görüşmesi gündeme alınıp oylanarak kabul edildi. Genel kurulda kurucu Başkan Erkan Karaca, oy birliği ile yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.



Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca’nın yönetim listesi şu isimlerden oluştu: “YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER: Erkan Karaca, Mustafa Külcü, Kubilay Olcan, Merve Kayış, Satılmış İnaç. YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Engin Erenler, Ömer Doğan, Ahmet Temelci, Yusuf Çınar, Ezgi Ceyhan. DENETİM KURULU ASİL ÜYELER: Cuma Şahin, Burak Han Demir, Güngör Atak. DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Bülent Özkömürcü, Volkan Baş, Orhan Özhazinedar”

“MESLEK ONURUNA

SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Genel kurulun ardından bir açıklama yapan Erkan Karaca, mesleğin onuruna, geleceğine sahip çıkacaklarını, sektörün sorunlarının çözülmesi, basın mensuplarının hak ettiği değeri görmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini vurguladı.

Sosyal medya ve dijital platformlarda yaşanan teknolojik gelişmeler üzerine yazılı basının önemini kaybetmeye başladığını, cep telefonu, bilgisayar ve tabletler üzerinden haber takibinin yaygınlaştığını dile getiren Karaca, daha hızlı ve daha geniş kitlelere haber ulaştırmaya başlayan basın mensuplarının, teknolojiye ayak uydurması, kendini yenilemesi ve dijital ortam haberciliğine önem vermesi zorunluluğunun doğduğunu kaydetti.

Ulusal ve yerel medya çalışanlarının gece-gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden fedakarca görev yaptığının altını çizen Karaca, gazetecilerin ekonomik ve sosyal sorunlarının da çözülmesi gerektiğine işaret etti. Basının yaptığı işin de bir meslek olduğunu açıklayan Dernek Başkanı Erkan Karaca, “Basın mensupları da ev geçindiriyor, çoluk-çocuk okutuyor. Dolaysıyla da yaptıkları işin ekonomik karşılığını almaları gerekiyor. Dernek olarak bu noktada üzerimize düşen görevi yapacağız. Dernek üyelerimizin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümüne katkı sağlamak, mesleğin onurunu ve geleceğini korumak istiyoruz” diye konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sanayici, esnaf ve toplumun tüm katmanlarını basın kuruluşlarına sahip çıkmaya çağıran Karaca, “Bu onurlu ve kutsal mesleğe, kalemi ile gündemi belirleyen, sorunları gündeme taşıyan gazetecilere sahip çıkılmalı, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için girişimlerde bulunulmalı” ifadesini kullandı.

“MESLEĞE GÖLGE DÜŞÜREN

KİŞİLERE İTİBAR EDİLMESİN”

Günümüzde gazeteci olmayan, herhangi bir sitesi, çalışma ofisi, vergi kaydı veya mesleki tecrübesi olmayan bazı kişilerin gazetecilik yapmaya çalıştığını, mesleği ayaklar altına alan davranışlarda bulunduğunu, haberciliği şantaj, menfaat, rant aracı olarak görüp topluma korku salmaya çalıştığını üzülerek gördüklerini dile getiren Karaca, bu işe bir standart getirilmesi, denetime önem verilmesi gerektiğini savunurken, toplumun ve yöneticilerin de mesleği itibarsızlaştırmaya çalışan, hukuki şartları yerine getirmeyen, Çorum Valiliğine ve Cumhuriyet Savcılığına herhangi bir dilekçe dahi vermeden gazetecilik yapmaya çalışan kişilere itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

Erkan Karaca, “Sosyal medya sayfalarından rastgele haber sitesiymiş gibi bir algı yapmaya çalışan, habercilikle uzaktan yakından alakası olmayan kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerektiğini buradan dile getiriyoruz. Bu konuyla ilgili de kontrol mekanizması olan devletin kurumlarını ve yetkililerini göreve çağırıyoruz. Görevini kötüye kullanan, kutsal mesleğimizin onurunu kirleten kişilere fırsat verilmemelidir” şeklinde konuştu.

“KAYITSIZ, EL ALTINDAN İŞ YAPIP RANT

SAĞLAYANLARA FIRSAT VERİLMESİN”

Çorum Basın Derneği Başkanı Karaca, herhangi bir vergi kaydı olmayan, SGK, Bağ-Kur gibi sosyal güvencesi olmayan, faturasız iş yapıp haksız gelir elde eden kişilere fırsat verilmemesi, gerekli denetimlerin yapılması, el altından şaibeli para alımlarının önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Erkan Karaca, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” sözünü hatırlatarak konuşmasını tamamladı.