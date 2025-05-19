SMMMO Başkanı Baran, 19 Mayıs 1919'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesinin tüm yurda yayıldığı, milletin azim ve kararlılığıyla yürütülen Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlandığı tarih olduğunu hatırlattı.

Ceyhan Baran açıklamasında, 19 Mayıs’ın Türk milletinin yeniden doğuşunu simgelediğini belirterek, “Bağımsızlığını büyük bir mücadeleyle kazanan bu ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyacak olanlar, geleceğimizin teminatı gençlerdir. ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyen Ulu Önder Atatürk, yokluklar ve büyük fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni güvendiği gençliğe emanet etmiştir” ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Atatürk’ün gençliğe olan güvenini, “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” sözleriyle dile getirdiğini hatırlatan SMMMO Başkanı Baran, 19 Mayıs’ın gençlere bırakılmış en değerli miraslardan biri olduğunun altını çizdi.

Gençlerin Atatürk’ün izinde, aklın ve bilimin rehberliğinde ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşıyacağına olan inançlarının tam olduğunu belirten Baran, “Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” diye konuştu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ