Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında milletimizin 19 Mayıs ruhunu yaşatması gerektiğini söyledi.

Çetin bir mücadele verildiğine dikkat çeken Necip Taşkın, kadın, çocuk, genç ve yaşlılarımızın fedakarlığının daima hatırlanması gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti:

“Vatansever halkımız 19 Mayıs ruhunu çocuklarına aşılamalıdır. 19 Mayıs ruhu yaşatılmalı ki millet bilinci daime ruhumuzda yer alsın. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, onurundan ve imanından başka bir şeyi olmayan bir milleti ayağa kaldırarak bağımsızlık mücadelesi verilmesini sağlamıştır. Bu nedenle 19 Mayıs 1919 büyük bir mücadelenin adıdır. 19 Mayıs, mağdur ve mazlum bir milletin yokluk ve yoksulluk içinde hem bağımsızlığı hem namus ve onuru için verdiği mücadelenin başlangıcıdır. Bir milletin, vatanı ve istiklali için açlık ve yokluğa rağmen inandığı dava uğruna verdiği mücadelenin simgesinin adı 19 Mayıs 1919’dur. Milletimizin istiklal ve bağımsızlığı için destan yazdığı bir dönemin adı olan 19 Mayıs, onurlu mücadelenin sonunda kazanılmış bir zaferin adıdır.

19 Mayıs 1919 tarihiyle gelen zafer, bu topraklarda yaşayan çeşitli etnik ve kültürel yapıya mensup insanların bir bayrak altında kardeşçe yaşayabilmesini sağlamıştır. Bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün korunmasını, huzur ve güven içinde yaşamamızı temin eden bu tarih, milletin önünü açmıştır. Sadece ülkemiz açısından değil, aynı zamanda dünya açısından çok büyük önemi olan 19 Mayıs’ın dünya siyasetine de etkileri olmuştur. 19 Mayıs ile başlayan mücadele, bağımsızlığımızı kazandırmanın yanı sıra ekonomik, kültürel ve tarihi olarak kazanımlar sağlamıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, milletimizi ve gençliği bu duygular içinde selamlarken, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz”

Editör: SELDA FINDIK