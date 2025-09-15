İzmir merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, banka görevlisi gibi arayarak 67 vatandaşı toplam 20 milyon TL dolandırdığı tespit edilen çete çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 84 şüpheliden 53'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, liderliğini V.U.'nun yaptığı suç örgütünün 2024 yılı içerisinde ülke genelinde onlarca vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Vatandaşları banka görevlisi gibi arayarak sahte işlemlerle toplamda 20 milyon TL'nin üzerinde para aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Polis ekiplerince 9 Eylül günü İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 84 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ile suçta kullanılan çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 53 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muhabir: İHA AJANS