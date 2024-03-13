Antalya’da bir apartmanın 4. katında bulunan evinin balkonundan düşen Çorumlu genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Çorumlu lise son sınıf öğrencisi Nazar Dizman (18), oturdukları evin balkonundan aniden dengesini kaybederek yere düştü.

Genç kızın kanlar içerisinde yerde yattığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı incelemede Nazar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Serkan ve Sevgi Dizman’ın kızı, CHP İl Yöneticilerinden Haydar Keçeci’nin yeğeni olan Nazar Dizman’ın gencecik yaşında vefat etmesi, derin üzüntüye neden oldu.



ACIPINAR’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Talihsiz genç kızın cenazesi Antalya’dan Çorum’a getirilirken, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen “Hakka Yürüme” erkanının ardından merkeze bağlı Acıpınar köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç kızın cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Çorum Belediye Başkanı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, parti yöneticileri, muhtar adayları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.