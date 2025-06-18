Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Bakan Yardımcısı Yelkenci’nin bugün ilimize geleceğini açıkladı. Çorum’da başlatılan Öğretmen Akademileri programı kapsamında eğitimciler hazırladıkları konular üzerine Yazma Eserler Kütüphanesi’ndeki programlarda sunum yapıyordu.
Öğretmen Akademileri’nin kapanışı nedeni ile bugün saat 15.00’de bir tören düzenlenecek. Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin katılacağı program Bedesten’de gerçekleştirilecek. Yelkenci, “Eğitimin Yüzyılı” vizyonuyla Bakanlığın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunacak.
Editör: Haber Merkezi