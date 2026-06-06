Çorum Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda hazırlanan fahri hemşehrilik beratı, Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından Bakan Çiftçi’ye takdim edildi.

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, önceki dönem Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, önceki dönem Çorum Milletvekilleri Murat Yıldırım, Cahit Bağcı, Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, sanayici ve iş insanları, Belediye Meclis üyeleri, Belediye birim amirleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Aşgın, Çorum’un hizmet edenlerini unutmayan, vefayı her zaman ön planda tutan bir şehir olduğunu belirterek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Çorum’a yaptığı hizmetlerin gönüllerde ayrı bir yer edindiğini ifade etti. Bakan Çiftçi’nin valilik döneminden bu yana şehirle güçlü bir gönül bağı kurduğunu vurgulayan Aşgın, “Sayın Bakanımız yalnızca devletin valisi, devletin bakanı olmadı; milletin valisi, milletin bakanı olmayı başardı. Devlet ile millet arasındaki köprüyü her zaman güçlü tuttu. Bugün kendisine hak ettiği bir unvanı teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Çorum’un huzur veren, insanı kendisine bağlayan kadim bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Bugüne kadar sizi hemşehrimiz olarak gördük, bundan sonra bu bağı çok daha güçlü bir şekilde ifade edeceğiz. Sadece şahsımın değil, tüm Çorumluların gönlünde müstesna bir yeriniz olduğunu bilmenizi isterim.” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM BENİM İLK GÖZ AĞRIM”

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Vali Ali Çalgan’ın konuşmalarının ardından kürsüye gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de ilimizden övgüyle söz etti.

Fahri hemşehrilik beratı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Çorum insanının vefakâr ve kadirşinas bir anlayışa sahip olduğunu belirterek, bu kararı alan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Türkiye, son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin daha da güçlenip bölgesel güçten küresel güce dönüşeceğine inancım tamdır” dedi.

Bakan Çiftçi, fahri hemşehrilik berat töreninde yaptığı konuşmada, Çorum açısından önem verdiği çalışmalar bulunduğunu söyledi. Çorum'da 2022'de Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliğini kurduklarını belirten Çiftçi, Türkiye'de birçok ilde henüz hazırlık yokken Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi, ilçe belediyeleri ve iki belde belediyesi ile bir araya gelerek sahipsiz hayvanları toplayıp kısırlaştırma çalışmalarına en erken başlayan illerden olduklarını anlattı.

Kahramanmaraş'ta 2023 yılındaki depremlerin ardından Afşin ilçesiyle kardeş kent olduklarını dile getiren Bakan Mustafa Çiftçi, “Valiliğimizin, Özel İdarenin, belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve Çorumluların yardımları yağmur gibi yağdırmaları neticesinde orada afetin yaralarını sardık. Afşin Belediyesi bir caddeye 'Çorum' ismini verdi. Çorum Belediye Başkanımızla bana fahri hemşehrilik beratı takdim ettiler. Bu, tamamen Çorumluların hayırseverliği sayesinde oldu” diye konuştu.

Valilik görevinin yaklaşık 4 ay önce sona erdiğini hatırlatan Çiftçi, şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine getirildim ancak Çorum benim ilk göz ağrım, burayı iki valilik olarak kabul ettiğim için her fırsatta gelip sizlerle gönül bağımızı tazelemek istiyorum. Çorum'un bütün ilçelerini tarayıp hükümet konakları ile ilgili eksikliklerin giderilmesi talimatını verdim. Aynı çalışmayı emniyet ve jandarma binaları için de yapacağız. Çorumspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla emniyet personeli sayımızı da artıracağız. Uyuşturucuyla mücadele konusunda hem Çorum'da hem Türkiye'de kararlıyız, gençlerimizi zehir tacirlerinin insafına bırakmayacağız”

Çorum’un hayatında her zaman özel bir yere sahip olduğunu söyledi. “Çorum benim ilk göz ağrım. Çorum’u unutmam mümkün değil.” diyen Bakan Çiftçi, her fırsatta şehre gelmek, hemşehrileriyle buluşmak ve gönül bağlarını canlı tutmak istediğini ifade etti.

“GÖNÜL BAĞIMIZ DEVAM EDECEK”

Çorum’u hiçbir zaman yalnızca bir görev yeri olarak görmediğini belirten Çiftçi, şehrin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu söyledi. İnsanların gönlüne dokunmanın en değerli hizmet olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, Çorum ile kurduğu bağın görev süresiyle sınırlı olmadığını ifade etti.

Bakan Çiftçi, “Türkiye, son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin daha da güçlenip bölgesel güçten küresel güce dönüşeceğine inancım tamdır. Gece gündüz demeden mazlum coğrafyaların da yükünü taşıdığına bizzat şahit oluyorum” ifadelerini kullandı.

Tören, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından fahri hemşehrilik beratının İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi