Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM Genel Kurulu’nda LGS sınavıyla ilgili şaibe iddiaları üzerine söz alarak sınavla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya davet etti.

Konuşmasında FETÖ’nün etkin olduğu dönemde sınavlarda yapılan usulsüzlükleri ve çalınan soruları hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“KÖTÜ KOKU BAKANIN KOLTUĞUNDAN GELİYOR”

“FETÖ'yle el ele kol kola yürüdüğü yıllarda üniversite sınavlarında usulsüzlük yapan ve milyonlarca gencin hakkını yiyen AKP iktidarı, şimdi de LGS sınavında çocuklarımızın hakkını yiyor. LGS sınavıyla ilgili şaibe iddiaları tüm gerçekliğiyle ortadayken soruşturma başlatması gereken Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kötü bir ağızla muhalefete cevap yetiştiriyor. LGS sınavından gelen pis kokuların üzerini örtmeye çalışan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e kendi sözüyle sesleniyorum: Gelen pis koku CHP Genel Merkezinden değil hülleyle, hukuksuz olarak oturduğun koltuktan, Bakanlıktan gelmektedir. 719 LGS birincisinin okullarının isimlerini ve LGS istatistiklerini açıklayın. Millî Eğitim Bakanının oturduğu koltuk da şaibelidir, şaibeli bakanın yönetiminde yapılan LGS sınavı da şaibelidir. Bakan Yusuf Tekin istifa etmelidir, LGS sınavıyla ilgili derhâl soruşturma başlatılmalıdır.”

Muhabir: Haber Merkezi