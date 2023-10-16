Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’da, 11 Ekim’de başlayan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi. Çorumlu sporcular tek kategoride iki gümüş madalya kazandı.

Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde, 50 ilden 266 takım ve 781 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası final müsabakaları ile sona erdi.

Çorum’un 38 sporcuyla temsil edildiği şampiyonada, Çorumlu sporcular sadece çift erkeklerde derece yapabildi. Yazıçarşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Ahmet Arda Kaya ve Mehmet Ali Yetişgen ikinci oldular.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:

TEK KADINLAR

1.Irmak Rana Yemişen (Eskişehir DSİ Bentspor), 2.Elifnur Yıldırım (Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü), 3. Ada Keçeci (Ankara Genç Yıldızlar), 3.Nimet Ergün (Ankara Genç Yıldızlar)

TEK ERKEKLER

1.Erdal Mert Demirhan (İzmir Bergama Belediyesi), 2.Deniz Baran Karaman (İzmir Bergama Belediyesi), 3. Berkay Ceyhan (Ankara Genç Yıldızlar), 3.Rüzgâr Oğuz (İzmir Bergama Belediyesi)

ÇİFT KADINLAR

1.Irmak Rana Yemişen-Yağmur Tuana Yemişen (Eskişehir DSİ Bentspor), 2.Nimet Ergün-Gülsu Vural (Ankara Genç Yıldızlar), 3.Bengisu Ayindi-Elif Duru Dursun (Ankara Evren Spor Kulübü), 3.Şafak Sude Büyükarazlı-Kübra Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

ÇİFT ERKEKLER

1.Erdal Mert Demirhan-Deniz Baran Karaman (İzmir Bergama Belediyesi), 2.Ahmet Arda Kaya-Mehmet Ali Yetişgen (Çorum Yazıçarşı Spor Kulübü), 3.Berkay Acar-Ayaz Talha Şahin (Kayseri Talas Spor Kulübü), 3.Mehmet Gün-Eymen Öztürk (Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü)

KARIŞIK ÇİFTLER

1.Mevlüt Berat Baş-Azra Tekin (İstanbul GOP), 2.Berkay Acar-Emine Nur Kocaoğlu (Kayseri Talas Spor Kulübü), 3.Emirhan Suna-Eylül Azra Ak (Niğde Gençlik-Niğde Yeşilay), 3.Berkay Ceyhan-Ada Keçeci (Ankara Genç Yıldızlar)

ANKARA GENÇ YILDIZLAR ŞAMPİYON

Sporcuların aldığı derecelere göre yapılan puanlama sonrasında; kulüp sıralamasında ise Ankara Genç Yıldızlar Spor Kulübü şampiyonluk ipini göğüslerken, İzmir Bergama Belediyesi Spor Kulübü ikinciliği, Eskişehir DSİ Bentspor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.

TEŞEKKÜR

Badminton Federasyonu, şampiyona sonrası kendi resmi sitesinden teşekkür mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, “Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne şampiyonanın yapılmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.