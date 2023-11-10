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Çorum'un tanınan simalarından İbrahim Köseoğlu'nun 27 yıllık eşi Aynur Ķöseoğlu yakalandığı amansız hastalık nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.



Merhumenin cenazesi dün Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Camide ayrıca Merhum Ekrem Göktuğ'unda cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve çok sayıda vatandaş katıldı.