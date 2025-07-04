TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladığını hatırlatarak Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yüzde 6 oranında zam yapıldığını söyleyen Kamu-Sen İl Temsilcisi Aydın, bu tablonun memur maaşlarının yılın ilk yarısında enflasyon karşısında yüzde 10,67 oranında eridiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Mevzuata göre memur maaşlarına enflasyon farkı uygulandığını, ardından ise toplu sözleşme ile belirlenen zam oranının maaşlara yansıtıldığını belirten Selim Aydın, buna göre Temmuz ayında enflasyon farkı ile birlikte memur maaşlarında yaklaşık %15,56’lik artış olacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Maaş artışının yüzde 10.06’lık kısmının geçmişin telafisi, önümüzdeki altı aylık dönem için de yüzde 5 artışın mevcut ekonomik koşullarda yetersiz kaldığını söyleyen Aydın, enflasyonun yüksek olarak seyretmeye devam ettiği bir ortamda çalışanların her dönemde ciddi bir alım gücü kaybı yaşadığını da vurguladı.

Fiyatlardaki sürekli yükseliş karşısında maaş artışlarının etkisiz hale geldiğini ve reel gelirde düşüşe yol açacağını da dile getiren Kamu-Sen İl Temsilcisi Aydın en düşük memur maaşının eş ve çocuk yardımı hariç 41 bin 600 TL, ortalama memur maaşının ise 49 bin 800 TL olduğunu, yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşına 6 bin 660 TL, ortalama memur maaşına ise 7 bin 970 TL artış olacağını dile getirdi.

Yapılan artışın memur ve emeklinin temel tüketim ihtiyaçlarını bile karşılamaya yetmediğini, özellikle kira, ulaşım, gıda ve enerji harcamalarındaki hızlı artışların maaş artışını gölgede bırakarak çalışanların yaşam standartlarını her geçen gün aşağına çektiğini anlatan Aydın, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu nedenle, mevcut artışın yeterli olmadığı açıktır. Hem kamu görevlilerinin hem de emeklilerin reel gelir kaybını önlemek adına ek zam yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Hükümetin ve ilgili kamu otoritelerinin bu konuda adım atması, çalışanların yaşadığı ekonomik sıkıntıları hafifletmek açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu yıl yapılacak olan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri, sadece önümüzdeki iki yılın maaş zamlarını değil, aynı zamanda memur ve emeklilerin refah düzeylerini koruyacak yapısal düzenlemelerin de belirlenmesi açısından kritik önemdedir.

Bu süreçte Türkiye Kamu-Sen olarak masada kamu çalışanlarının haklarını etkin biçimde savunmak adına sorumluluk alacak ve refah payı başta olmak üzere taleplerimizi dile getireceğiz. Aynı şekilde siyasi iradenin de bu süreci sosyal diyalog zemininde, adil ve hakkaniyetli biçimde yürütmesi beklenmektedir. Sonuç olarak kamu çalışanları ve emekli maaşlarında yapılan düzenlemeler, mevcut enflasyonist ortamda alım gücünü korumaktan uzak kalmaktadır. Yıl ortasında yapılan zamlar geçici bir rahatlama sunsa da, sürekli fiyat artışları karşısında maaşlar hızla erimekte, çalışanlar ve emekliler geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Kalıcı bir çözüm için enflasyona endeksli zam sisteminden vazgeçilmesi, enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması, refah payının kalıcı bir biçimde mevzuata eklenmesi ve piyasa gerçekleri ile örtüşen bir maaş artışının sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda hem toplu sözleşme süreci hem de ek zam beklentisi, kamu çalışanlarının geleceği açısından hayati önemdedir”

Muhabir: Haber Merkezi