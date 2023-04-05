Kurulduğundan itibaren Avutmuş olarak bilinen ancak belirli bir süre sonra resmi kurumlarca yapılan işlemlerde köyün adını “Çöplüavutmuş” olarak öğrenen köy halkı, 2012’de Avutmuş ismi için başvuruda bulunmuş ve isim değişikliği dönemin İl Genel Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilmişti. Ancak aradan geçen 11 yıla rağmen köyün ismi halen resmi kurumlar tarafından “Çöplüavutmuş” olarak kabul görüyor.

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda Ar-Ge Komisyonu Başkanı Abdullah Tiryaki, Avutmuş köyü isminin ne zaman Çöplüavutmuş’a dönüştüğünün bilinmediğini, resmi kurumlar tarafından da kendilerine net bir bilgi verilmediğini söyledi.

İl Genel Meclisi’nin Alacalı üyesi Dursun Kaya da köyün isminin adeta yılan hikayesine dönüştüğünü belirtti. 2012’de köyde doğan bir çocuğun nüfus kaydında Çöplüavutmuş isminin yer aldığını, babasının ise Avutmuş nüfusuna kayıtlı olduğunu kaydeden Kaya, bu karışıklığın bir türlü giderilemediğini dile getirdi.

(Taner ŞİMŞEK)