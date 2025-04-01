Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 28.Mart Cuma günü başlayan 31.hafta heyecanı 31 Mart Pazartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı. Play-Off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, İstanbul’da Pendikspor’la 2-2 berabere kalmasına rağmen, Amed Sportif Faaliyetler’in averajla önünde haftayı yine play-off potasında kapattı.

ÇORUM’DA GOL SESİ ÇIKMADI

Haftanın açılışında, Boluspor’la Bandırmaspor, Erzurumspor’la da Manisa FK karşılaştı. Çorum’da oynanan Boluspor-Bandırmsapor maçı 0-0 biterken, Erzurumspor evinde Manisa FK’yı 1-0 yenmeyi başardı. Ayın gün oynanan diğer maçlarda, Gençlerbirliği Şanlıurfaspor’u 1-0’la geçerek kötü gidişe “dur” derken, Iğdır FK evinde Ümraniyespor’la 0-0 berabere kaldı.

ÇORUM FK BÜYÜK AVANTAJ KAÇIRDI

29 Mart’ta da 4 maç oynandı. 13.30’da başlayan maçlarda, Fatih Karagümrük, deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 2-0 yenerek 2.sıradaki yerini korurken, Amed Sportif Faaliyetler zorlu Ankara deplasmanında Keçiörengücü’nü 2-1 yenerek çok kritik bir galibiyet aldı ve play-off şansını sürdürdü.

Play-off hesapları yapan İstanbulspor, ligde kalmak için son kozlarını oynayan düşme hattındaki Adanaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederken, Ahlatcı Çorum FK, İstanbul’da Pendikspor’la 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Çorum temsilcisi, ikinci yarıda oyundan düştü ve beraberliğe razı gelmek zorunda kaldı.

ANKARAGÜCÜ ATEŞLE OYNUYOR

31 Mart’ta haftanın son maçları oynandı. Gündüz bölümünde, Ankaragücü’nü konuk eden Esenler Erokspor, 3-1 gibi net bir skorla kazanarak play-off iddiasını sürdürürken, Ankaragücü yine düşme hattının sadece 1 puan üzerinde kaldı.

KOCAELİ SÜPER LİG İÇİN GÜN SAIYYOR

Akşam seansında oynanan haftanın kapanış maçında ise, lider Kocaelispor, Marmara derbisinde Sakaryaspor’u konuk etti. Haftanın sonucu en çok merak edilen maçını 3-1 kazanan Kocaelispor puanını 62’ye yükseltip Süper Lig’e bir adım daha yaklaşırken, düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alan Sakaryaspor korkuyu hissetmeye devam ediyor.

Ligde 32.hafta maçları 4-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.