Çorum ili Dodurga İlçesi Fındıcak Devlet Avlaklağında önceki gün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü nezaretinde av turizmi kapsamında av yaptıkları esnada Dodurga İlçesi Berk köyü Güzyaka mevkiinde Ş.K. isimli şahsın avlanma süresi dışında yasak avlanma neticesinde koruma altında bulunan (1) adet Kızılgeyik vurduğu tespit edildi.

Şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altındaki hayvanı avlamaktan 2.077 TL, avlanma süreleri dışında avlanma yapmaktan 2.077 TL ve Koruma altındaki hayvan (kızılgeyik) vurmaktan 50.000 TL olmak üzere toplam 54 bin 134 TL idari para cezası kesildi.

(Haber Merkezi)

