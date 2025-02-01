Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'ndeki müstakil evde silah sesi duyanlar durumu polise bildirdi.

AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADININ ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde bulunan Fatma Koçaklı'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Koçaklı'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

DİNİ NİKAHLI KOCA GÖZALTINDA

Polis, Koçaklı'nın dini nikahlı eşi Mikail B'yi gözaltına aldı. Cinayet dedektifleri kadının intihar mı ettiği yoksa cinayet kurban mı gittiğini araştırıyor.