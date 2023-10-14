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Lise öğrencisi A.E.S. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Lise öğrencisi A.E.S. kararla birlikte tahliye edildi.

Anadolu 3. Çocuk Mahkemesindeki duruşmaya lise öğrencisi A.E.S., 20 Eylül'den beri tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, lise öğrencisi A.E.S. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme sanık hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar vererek, sanığın tahliyesine hükmetti.

(Mynet)