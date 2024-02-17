*Ayıp arayan göz hüneri görmez.

*Dervişlik olsaydı taç ile hırka ben dahi alırdım 30’a 40’a. (Şakiki Belhi olayı)

*Haset öyle yakıcı bir ateştir ki, haset ettiğini yıkamazsan kendini yakar.

*Her canlıya Allah layık olduğunu verirdi.

Örneğin; Güvenme yalana, döner yılana.

Komşusu açken tok yatan bizden değildir.

Sadaka sadece zengin için değildir.

Fakir de olsan infak et, ekmeğini paylaş. (Sahih hadisi şeriflerdir ve ayettir)

Hayatımızın bütününü ilgilendiren söylenmiş güzel sözler vardır. İmkansızı anlatan bir söz “pelit ağacının dibinden ırmak aksa, pelit ağacında elma bitmez” gibi.

*Ak akçe kara gün içindir.

*Sakla samanı gelir zamanı gibi. Yazın saman beş para, kış sonu ilk baharda bin para gibi.

*Yani atasözleri bütün canlı-cansız yaratıkları ilgilendiren ve etkileyen özlü sözlerdir. Atasözleri hakkında kısa bir malumat verdikten sonra bir ömür boyu evde, kitaplarda, dükkanlarda, levhalarda, özellikle mezarlıklarda yazılmış ve not defterimizde yerin ialmış bu güzel sözlerden bir demet sizlere sunuyorum. Gül bahçenizden bir demet...

*Çeşme durmadan aksa, mümin devamlı baksa, eğilip su içmezse, suya kanıcı değil, dalısı değil. (Yunus Emre)

*Eğer tırtıl iki diş bulsaydı, bütün ormanı yerdi.

*Şayet kedilerin haftada bir gün kanadı olsaydı da uçabilselerdi, dünyada serçelerin malı kesilirdi.

*Yoksula yardım eden kişi Allah’a borç vermiştir ki, allah borcunu en sağlam ödeyendir.

*Dar zamand ayapılan dua yüzde yüz makbuldür. Çünkü bütün gök ehli melekler o duaya amin demektedir.

*Şemsi şitaya, cilveyi nisaya, iltifatı ümeraya asla güvenme. Zenginle şaka yapmak ısırgan otuna elini değmeye benzer. Sürdükçe kaşınırsın, çzünkü derhal dalar.

*Cihanda bi kusur insan bulunmaz, velakin her kusur teftiş olunmaz.

*Kimseye baki değildir, mülki devlet simu zer

Bir harab olmuştur gönül tamir etmektir hüner.

Buna fani dünya derler durmayıp daim döner.

Ademoğlu bir fenerdir, akıbet bir gün söner.

*Aldanma dünyaya gülüm, mutlaktır sana ölüm. Elbette bir gün senin de buraya düşer yolun.

*Dikkat et; kılıç yarası iyi olur amma dil yarası onulmaz ve unutulmaz. Dilinle kimseyi yaralama.

*Ta ezelden akrabaydık biz bize, otururdurk can ciğerdir diz dize, göz göze. Miras geldi sırrımız meydana çıktı, iyilikler unutuldu, bakmaz olduk yüz yüze. Görmedim ben akrabanın akrabaya halisane baktığını, akrep bile yapmaz akrabanın yaptığını.

*Kusur görmek için bakan göz marifeti görmez.

*İnsanın kendini değiştirmesi dünyayı değiştirmekten zordur.

*Sen pencereni kapatmışsan içeriye ısı ve ışık giremiyorsa, güneş ve havanın suçu nedir.

*Muhtaç isen bir gül yeter kokmaya, cahil isen bir bahçeyi yıkmaya.

*İlim ve irfan edep içindir.

*Girdim ilim meclisine eyledim kıldım talep, ilim ta süreyyada illa edep illa edip.

*Lokman hekime sormuşlar edebi kimden öğrendin, demiş ki edepsizden.

*Ana başa tac imiş, her derde ilaç imiş.

*Evlat yüz yaşına da değse anneye babaya muhtaç imiş.

*Güvenme dünya malına. Sağlık ve imkanına. Kar gibi yeryüzünü kaplasanda, güneş doğunca güneşin varlığı ile yok olup gidersin.

(SÜRECEK)