Büyük Önder, “Bağımsızlık benim karakterimdir” diyor ve hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunu ifade ederek, emperyalizme boyun eğilmeyeceğini, milletin kendi seçtiği temsilcileri eliyle kendi kendisini yöneteceğini Türkiye Cumhuriyeti’nin temeline silinmez harflerle yazıyor.

İşte bugün, Ulusal Kurtuluş Zaferi’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun en önemli dönüm noktası olan TBMM’nin açılışının 106. yıldönümünü, bir kez daha gururla, coşkuyla, mutlulukla kutluyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü çocuklara armağan ederken de, gelecek kuşaklara olan güvenini, çocuklara olan sevgisini tarih önünde ilan etmiş oluyor.

106. yılda, bağımsızlığımızdan ve ulusal egemenliğimizden ödün vermeme kararlılığı içinde, O’nu ve Cumhuriyet’i bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz.