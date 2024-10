29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101.yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlarken, bu tarihi günün anlam ve önemini bir kez daha idrak etmemiz gerektiğine inanıyoruz. 29 Ekim 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, yalnızca bir yönetim biçimi değil, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ve özgürlük idealinin somutlaşmış hali olmuştur. Cumhuriyet, Türk milletinin en zor koşullarda bile bağımsızlıktan ve özgürlükten taviz vermeden, kararlılıkla ilerlediği bir yolun adıdır. 101 yıl önce büyük bedeller ödenerek kazanılan bu zafer, her birimizin omuzlarında yükselen bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Bugün, Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’i korumak ve onun değerlerine sahip çıkmak, geçmişin emanetini geleceğe taşımak hepimizin en büyük görevidir” dedi.

“CUMHURİYET ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN EN BÜYÜK GÜVENCEMİZDİR”

Cumhuriyet’in temelinde demokrasi, hukukun üstünlüğü, laiklik ve insan hakları gibi evrensel değerlerin yer aldığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bugün, Cumhuriyetin değerlerinin daha da güçlenmesi, toplumumuzun her kesimine yayılması için hepimize önemli görevler düşmektedir. Cumhuriyet, eşitlik, özgürlük ve adaletin her bireyin hayatında yer bulması için var olan bir idealdir. Bunun için, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmalı, Cumhuriyetimize ve kazanımlarına sahip çıkmalıyız. Özellikle gençlerimize, Cumhuriyetin önemini ve onun sunduğu imkanları anlatmalı, bu değerlere sıkı sıkıya bağlı bir nesil yetiştirmeliyiz. Çünkü Cumhuriyet, geleceğimizin teminatıdır; ülkemizin aydınlık yarınları için en büyük güvencemizdir. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Onların bizlere bıraktığı bu büyük mirası daha da ileri taşımak adına var gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyet, hepimizin ortak değeridir. Bu değerleri korumak ve yaşatmak için hep birlikte, el ele, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ