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Bir dönem Fransa Türk Federasyon Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Çorumlu hemşehrimiz Harun Urlu'nun kızı olan Meliha Urlu'nun ani vefatı tüm sevenlerinde büyük üzüntü yaratmıştı.



Genç yaşta hayatını kaybeden Meliha Urlu için İnalözü Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.