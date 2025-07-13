Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan aslanın saldırması sonucu yaralanan Süleyman Kır, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahı Dr. Mertcan Karagül, gazetecilere, yaklaşık 5 gündür tedavi gören Kır'ın, aslan saldırısına bağlı çoklu yaralanmalar nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyledi.

Hastanın kulak bölgesinde tam kesi, yüz, gövde ve bacaklarında çeşitli yaralanmalar bulunduğunu belirten Karagül, "Enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla kapalı pansuman uyguladık. Yaraların bakımı yapıldı, yakın takip altında tuttuk. Yatarak tedavisi sona erdi ve hastamızı taburcu ettik. Süreci ayaktan sürdüreceğiz. Kısa aralıklarla kontrole çağıracağız, antibiyotik tedavisi devam edecek." dedi.

Süleyman Kır ise kendisiyle ilgilenen tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Akdeniz Üniversitesi yönetiminden doktorlarına, sağlık çalışanlarına kadar herkese minnettar olduğunu dile getiren Kır, "Vücudumda saymakla bitmeyen dikiş izleri var. Bu süreci atlattık ama şimdi hukuki süreç başlayacak. Maddi ve manevi anlamda suçluların ceza alması için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kır, 41 yıldır çobanlık yaptığını ve ömrü boyunca Toros Dağları'nda hiçbir saldırgan vahşi hayvanla karşılaşmadığını belirterek, "Toroslar'da vahşi hayvan görmedim ama Manavgat'ın ovasında aslanla karşılaştım." diye konuştu.

Yaşadıklarını anlatan Kır, şunları kaydetti:

"Yer fıstığı ekiyordum. O gün eşimle tarlada çalıştıktan sonra biraz dinlenelim dedik. Battaniyenin altında uyuyorduk. Eşim, ayağımızın ucunda bir şey olduğunu söyledi. Battaniyeyi kaldırdım, aslan üzerime atladı. Ayaklarımı ısırdı, boynunu tuttum, gırtlağını sıktım. Bir ara boğazıma sarıldı, mücadele ettik. Sonra biraz uzaklaştı. Jandarma ve polis ekipleri geldi. Önce Manavgat Devlet Hastanesine, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildim."

Kır, "Ben aslana hakkımı helal ederim. Art niyetli insanlara hakkımı helal etmem. Gerçekten aslanın bir suçu yok." ifadelerini kullandı.

Muhabir: AA AJANS