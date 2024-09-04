Aşılama konusundaki toplumsal farkındalığı artırmak, daha fazla çocuğun ve yetişkinin aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmasını sağlamak, bu hastalıkların neden olduğu hastalık ve ölümleri engellemek amacıyla Çorum merkeze bağlı Ovasaray köyünde ve çevre yolu civarında kurulan çadır kentte yaşayan göçmenlere yönelik bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi personelinin de katılımıyla düzenlenen etkinlikte, halkı bilgilendirmek amacıyla afiş ve broşürler kullanıldı, vatandaşların soruları cevaplandırıldı. Ayrıca, mobil aşı uygulama noktasında, aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından risk altındaki bireylere yönelik aşı uygulamaları yapıldı.

Aşılamanın her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden biri olduğunun belirtildiği etkinlikte, “Aşılar, sadece aşılanan bireyleri korumakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklık kazanan kişilerin hastalığın toplum içinde yayılmasını engelleyerek, aşılanmamış bireylerin de korunmasını sağlar. Bağışıklamanın sağlık açısından sağladığı kazanımların yanı sıra, ekonomik ve sosyal açıdan da önemli katkıları bulunmaktadır” denildi.