Çorum’da düzenlenen konserle halk ozanı Âşık Mahzuni Şerif, vefatının 23. yılında sevgi ve saygıyla anıldı

Çağımızın Pir Sultan Abdal’ı olarak anılan halk ozanı Âşık Mahzuni Şerif, vefatının 23. yıl dönümünde Çorum’da düzenlenen anlamlı bir konserle anıldı.

Çorum Belediyesi ile Afşin Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Mahzuni Şerif Anma, Kardeşlik Konseri”, Cumartesi günü saat 20.00’de Bedesten’de gerçekleştirildi. Etkinlikte, Afşin Kültür Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı.

Koronun seslendirdiği eserler, izleyicilerden büyük beğeni toplarken, salonda duygusal anlar da yaşandı. Türk Halk Müziği’nin güçlü ezgileri eşliğinde Mahzuni Şerif’in unutulmaz türküleri hep bir ağızdan söylendi.

Konseri; Çorum Valisi Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Editör: Haber Merkezi