Adalet ve Kalkınma Partili (AK Parti) Çorum Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın seçim gezileri kapsamında MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş ve parti yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Aşgın’a, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ile diğer AK Partili yetkililer eşlik etti.



MHP İl Başkanlığı’nda gördüğü ilgiden memnun kalan Belediye Başkanı Aşgın, ayırmadan, ayrışmadan Türkiye için canlar başla, aşkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Belediye Başkanı Aşgın, “Kapı kapı, sokak sokak tüm kademelerimizle koşacağız, koşacağız, yorulmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Mehmet İhsan Çıplak’ın şahsında tüm teşkilatlarımıza gayretleri ve destekleri için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Başkan Aşgın ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür eden MHP İl Başkanı Çıplak da “Aklın yolu bir, Yerelden genele birlik. Ülke yönetiminde dirlik” sloganı ile seçim çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.



Cumhuriyetin 100. Yılında siyaseti milli menfaat çerçevesinde ve milli varlığımıza halel getirmeyecek şekilde yaptıklarını hatırlatan Çıplak: “Rehber Kuran hedef turan, ülkümüzü hayata geçirme yolunda adımlar atan genel siyasetimiz gibi yerelde de aynı şekilde yürüyeceğiz. Bizler Çorum’da seçmen tablosunu iyi biliyoruz. Davamız hainleri güldürmeme davasıdır. El ele gönül gönüle Çorum’a hizmet edilmesidir. Birlikten kuvvet doğacak yerdeyiz. Cumhurun gücünü gösterme zamanıdır. Cumhur İttifakı adayı Halil İbrahim Aşgın’a güvenimiz tamdır. MHP teşkilatları olarak kapı kapı canla başla dolaşarak vatan sevdalılarını sevindirecek rekor bir oy alacağımıza inanıyorum. Çorum’u iş bilmezlere teslim etmeyeceğiz. 31 Mart akşamı Belediye binasına Cumhur ittifakı bayrakları asacağız. Aramıza dedikodu fitne fesat sokmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Ayrışmadan ayrılmadan herkes için canla başla çalışacağız. 31 Mart’ta rekor bir oyla Aşgın’ı kazandıracağız” diye konuştu.