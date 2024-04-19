Başkan Halil İbrahim Aşgın, yeni dönemde de muhtarlarla istişare halinde mahallelere hizmet sunacaklarını söyledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki istişare toplantısında muhtarlarla buluşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde göreve seçilen muhtarları tebrik etti. Başkan Aşgın “Seçim sonuçlarının şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Bize güvenen insanların emanetine sahip çıkmamız gerekiyor. Bu bilinç ve şuurla görev yapmayı Rabb’im bizlere nasip eylesin.” dedi.



Geçmiş dönemde olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da mahalle muhtarlarıyla istişare halinde şehre hizmet edeceklerini kaydeden Aşgın “Mahalle Muhtarlarımız, bizim mahallelerimizdeki gören gözümüz işiten kulağımızdır. Şehrimizin her mahallesinin sorunlarını biliyoruz. Ancak mahallerimizin sorunlarına en vakıf olanlar muhtarlarımızdır. Mahallelerimizle ilgi taleplerinizi düşüncelerinizi alacağız. Sizlerle yaptığımız istişareler neticesinde öncelik sırasına göre çalışmalarımızı yapacağız, sorunları bir bir çözeceğiz.” diye konuştu.

Birlik beraberlik içerisinde tüm mahallelere eşit hizmet anlayışıyla hizmet edeceklerinin altını çizen Aşgın “Birim müdürlerimiz, sizi yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirecek. Sezon sonunda ne talep edilmiş, neler yapılmış bunları tekrar oturup konuşacağız. Geçtiğimiz dönemde muhtarlarımız bizden ne istemişse büyük oranda bunları öncelik sırasına göre yapmıştık. Yeni dönemde de aynı şekilde çalışmalarınıza devam edeceğiz.” dedi.