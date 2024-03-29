Çorum merkez ve Kargı ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve bağlı birimlerce şok uygulama gerçekleştirildi.

63 araç ve 426 kişinin incelendiği uygulamalarda 1 adet tabanca, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Çakar kullandığı tespit edilen bir otomobil ile trafiğe aykırı 3 araç ve 1 motosiklete toplamda 58 bin 400 lira ceza uygulandı.

Araclar ve motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.