6 Mart’ta Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde bir oto parkta meydana gelen ve 2 kişinin silahla vurularak yaralandığı olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ele geçirildi.



Ayrıca kent genelinde devam eden uygulamalarda devriye görevi yapan Yunus ekiplerince şüphe üzerine aranan bir şahıstan 1 adet tabanca, 16 adet sentetik ecza ile tabancaya ait fişek elde edildi.

Elde edilen suç unsurları ve şahıslar ile ilgili adli işlem başlatıldı.