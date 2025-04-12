Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 4-11 Nisan 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 98 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 25 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 3 bin 883 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 2 ruhsatsız tabanca ve 5 tüfek olmak üzere toplam 7 ateşli silah, 4 kesici-delici alet, 2 şarjör, 21 fişek, 43 sentetik ecza maddesi, 1.63 gram metamfetamin, 0.83 gram esrar, 8.72 gram bonzai ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 126 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 9 araca idari para cezası uygulandı.

Editör: HABER MERKEZİ