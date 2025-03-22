Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 14-21 Mart 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 101 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 23 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 25 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 14 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 4 bin 917 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek olmak üzere toplam 9 ateşli silah, 3 kesici-delici alet, 3 şarjör, 47 fişek, 150 sentetik ecza maddesi, 1.50 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 530 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 13 araca idari para cezası uygulandı.

Editör: HABER MERKEZİ