Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 28 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 102 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 26 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 4 bin 440 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 tüfek olmak üzere toplam 10 ateşli silah, 2 kesici-delici alet, 6 şarjör, 179 fişek, 51 sentetik ecza maddesi, 2.72 gram metamfetamin, 5.97 gram uyuşturucu madde içerikli tütün, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 520 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 21 araca a idari para cezası uygulandı.

Editör: HABER MERKEZİ