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Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Arzu Şahin, Çorum’da konser verecek.

Çorum Eskiköy, Eşençay, Öksüzler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin düzenlediği Birlik Gecesi, 29 Aralık 2023 Cuma akşamı saat 18.00’de Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sunuculuğunu Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin yapacağı gecede, sevilen sanatçı Arzu Şahin de sahne alacak.

Çorum başta olmak üzere birçok çevre ilin sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan Eskiköy, Eşençay, Öksüzler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Başkanı Aslan Sancı, düzenleyecekleri geceye başta tüm üyeler olmak üzere Çorumluların davetli olduğunu söyledi.