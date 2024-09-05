Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay saat 22.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K.(50) Ve Süleyman Ç.(56) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Murat K.(50) elindeki bıçakla 10 bin lira borç aldığı Süleyman Ç.(56)'yi defalarca yaraladı.

Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Editör: İHA AJANS