Son yıllardaki ekonomik dalgalanmaların makine ekipman fiyatlarını astronomik fiyatlara taşıdığını kaydeden Odabaş, arıcıların makine ekipman alamaz olduğunu söyleyerek, “Şimdi böyle fırsatın önümüze gelmiş olması olumlu bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

Arıcıların her türlü bal süzme makineleri, bal dinlendirme tankları, bal tenekesi ısıtma havuzları, çok fonksiyonlu bal tankları, polen kurutma fırınları ve sır alma tezgâhlarından faydalanacağını ifade eden Odabaş, şu bilgileri verdi:

Müracaatlar merkez ilçelerde İl Tarım Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü’ne, ilçelerde ise İlçe Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüklerine yapılacaktır. Son müracaat tarihi 20 Ocak 20223’dür. Arıcılarımız henüz vakit var mülahazası ile müracaatlarını ertelememelidir. İş ve işlemler sırasında ihtimal dışı yaşanacak olumsuzluklar fırsatı kaçırma gibi istenmedik bir netice ile karşı karşıya bırakabilir. Henüz vakit varken arıcılarımızın müracaatlarını yapmaları yerinde olacaktır.” (Haber Merkezi)

