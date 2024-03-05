Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda “Yetenek Her Yerde” temasıyla 2019’da başlatılan ve bu yıl 6.’sı Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan Kariyer Fuarı kapsamında; kişisel ve mesleki gelişim etkinlikleri, seminerler, bilgilendirme oturumları, atölye çalışmaları, mülakat simülasyonları gibi etkinlikler ile genç kursiyerlerin mesleki becerilerine ve kariyer gelişimlerine katkı sağlandı. Çorum’dan fuara katılan kursiyerler çeşitli firmalar ve stant sahipleriyle iş fırsatları hakkında görüşme imkanı buldu.

Fuarda çeşitli sunumlar yapan “Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan” projesi ekibi; üniversite öğrencileri ve gençlere program ve proje tanıtım filmlerini izlettikten sonra NEETPRO hibe programını ve projelerini tanıttı. Çevresel duyarlılık ve toplumsal sorumluluk konularında dikkat çeken proje katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Sunumları sonrası, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gençlere verdikleri destek için Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği proje ekibine teşekkür belgesi verildi.

Fuarın sonunda, proje ekibi ve kursiyerler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü standını ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ