Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

23-30 Haziran 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 5’i hırsızlık, 4’ü dolandırıcılık suçları olmak üzere toplam 24 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 2 erkek şahıstan 1 kadın ve 1 erkek bulunurken, 1 erkek şahsın aranma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi